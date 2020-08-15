1,5 yılda 3 bin 720 orman yangını meydana geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 01 Ocak 2019-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında ülke genelinde 3 bin 720 adet orman yangını meydana geldiğini açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele eden hava araçlarının kiralamalarında günlük garanti uçuş sisteminin uygulandığı yönündeki iddiaları da doğruladı.

Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele görev yapan hava araçları kiralamalarında günlük garanti uçuş saati sistemi uygulandığını belirten Bakan Pakdemirli, "Hava aracı sahipleri tarafından miktarı belli olmayan bir iş için fiyat belirlenmesi mümkün olamayacağı için, günlük garanti uçuş saati uygulanmaktadır. Sözleşme süresi sonunda toplam uçuş miktarı havuz olarak değerlendirilmektedir. Bakanlığımız tarafından yapılan hava aracı kiralama ihalelerinin hepsi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılmaktadır" dedi.

Pakdemirli, “2020 yılında amfıbik uçak ihalesinde en düşük teklif veren THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi -CMC Savunma San Tic. A.Ş. iş ortaklığı ile sözleşme imzalanmış ve hizmet alınmaktadır” dedi.

'Firmaya ne kadar ödemediği neden açıklanmıyor?'

Gürer ise şunları söyledi: "Sayın Bakan’ın verdiği yanıtlardan anlaşıldığına göre otoyollar, köprülerde geçiş garantisi, hastanelerde hasta garantisinden sonra orman yangınlarına müdahale edecek hava araçları için de uçuş garantisi ile ihale yapılmış. Ancak sayın Bakan, geçtiğimiz 2 yılda meydana gelen 3 bin 720 orman yangınından kaçına hava aracı ile müdahale edildiği, bu araçlarda yapılan müdahalede ne kadar orman alanının kurtarıldığı ve firmaya bu süre içinde uçuş garantisi kapsamında ne kadar para ödendiğini açıklamamış.

Sayın Bakan’ın uçuş garantili firmalara ne kadar para ödendiğini açıklamaması kafalarda soru işaretlerine neden olmayacak şeffaflıkta olmalıdır. Yangın olsun veya olmasın, firmaya uçuş garantili ihale aldığı için para ödeniyor. Bu sistem savunan bir mekanizmanın, bu sistem için ödenen miktarı açıklaması gerekir."

Gürer önergesinde şu soruları yöneltti: