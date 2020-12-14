15 Temmuz'da Ankara'da çatıştığını ileri süren başkan o esnada Antalya'daymış

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da "FETÖ"cülerle çatıştığını iddia eden dönemin Kahramankazan Belediye Başkanı AKP'li Lokman Ertürk'ün o sırada Antalya'da olduğu ortaya çıktı.

Ertürk'ün darbe girişiminin olduğu gece Antalya'da bulunduğu, darbe komisyonun toplantısında açığa çıktı. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın birlikte yazdıkları "Metastaz 2: Cendere" kitabında konuya değindikleri kısım şöyle:

"Kuşkusuz…

FETÖ’yü ve darbe girişimini araştırmakla görevli komisyonun başkanlığına, bir dönemin FETÖ kumpasları savunucusu, dolayısıyla darbeye giden yolun taş döşeyicisi Reşat Petek’in seçilmesi, yakın geleceğe dair oldukça fikir vericiydi.

Ama bir nebze de olsa umut vardı.

İlk toplantı komisyon kurulduktan 71 gün sonra, 4 Ekim 2016’da gerçekleşti.

Başlarda haftada 3 gün komisyon toplantısı yapılması kararlaştırıldı. Ufak pürüzlere rağmen, birçok gerçek ortaya çıkıyordu.

Ve bazı maskeler de düşüyordu; örneğin... Darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü’nün bulunduğu Kazan ilçesi 15 Temmuz’un en büyük direnişlerinden birine sahne oldu.

Bu direnişi sonrasında, ilçenin adı TBMM tarafından 'Kahramankazan' olarak değiştirildi.

Ankara’nın bu ilçesinde darbecilere karşı direnen 9 kişi şehit düştü, 92 kişi de yaralandı.

İşte Kazan’ın kurşunlara göğüs geren şehit yakınlarından ya da gazilerinden daha çok konuşan, daha 'kahraman' gibi davranan bir AKP’li belediye başkanı vardı: Lokman Ertürk.

Kazan Belediye Başkanı Ertürk’ün zaman içinde medyaya yaptığı açıklamalardan bazı kesitler verirsek, ne demek istediğimizi anlarsınız:

- Akıncılar Üssü'nde önceleri kapıda uzman çavuş veya onbaşılar beklerdi. Ancak, baktık kapıda rütbeli subaylar ve özel kıyafetli silahlı SAT komandoları vardı. Silahları üzerimize doğrultmuşlardı.

- O gece çok zorlu anlar yaşadık. Hatta, yakıt tankerini patlatıp üssü kullanılmaz hale getirmeyi bile düşündük. 15 dakika boyunca 400'ü aşkın hain üzerimize ateş açtı.

- Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'e '10.000 kişi ile geliyorum; sık bana' diye mesaj attım.

Peki...

Okuyanlara ve dinleyenlere 'Ankara sokaklarındaki direniş cephesinin en önünde mücadele etti' algısı yaratan AKP’li Başkan Lokman Ertürk, 15Temmuz gecesi aslında neredeydi?

Antalya’da!

Darbe komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Lokman Ertürk bu gerçeği söylemek zorunda kaldı. Komisyon tutanaklarından özetleyerek okuyalım:

'Orada gibiydim'

“Mehmet Erdoğan (Muğla) – Şimdi, Sayın Başkan, konuşmanıza başlarken o gece Kazan’da olmadığınızı zaten söylediniz ama anlatımınızı sanki oradaymış gibi yaptınız.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk – Oradaydım, orada gibiydim yani.(...)

Mehmet Erdoğan (Muğla) – Ne zaman döndünüz?

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk – Onu söyleyeceğim efendim. On iki buçuk civarlarında bizim Antalya’dan hareketimiz, sinyalimizden tespit edilebilir. Sabah saatlerinde direkt hastanelere geçtik, hastanelerdeki fotoğraflarımız saat ve dakika olarak da bellidir ve altıda kriz masası kurduğumuzda tüm ekiplerimizle beraber her şeyimiz hazırdı, yaralılarımızı nereye götürdüğümüze kadar biliyorduk. Sabah saatlerinde yani gün ağarmadan da oradaydık. (...)”

Özetle...

Lokman Ertürk deyince, insanın aklına Neşeli Günler filminde Şener Şen’in canlandırdığı 'Ziya' karakteri geliyordu.

Unutmadan:

Melih Gökçek’in istifa ettirilmesinden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için de ismi piyasaya sürülen Lokman Ertürk, hayal kırıklığına uğradı. Bununla da kalmadı; 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de herhangi bir belediyeden aday gösterilmedi."

‘Öksüz'ün firar olayından yargılandı’

Kitabın yazarlarından Barış Pehlivan’ın ilgili bölümü Twitter hesabından paylaşması üzerine Olay TV muhabiri Alican Uludağ da dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Uludağ, şunları söyledi:

"Daha bombası var. Lokman Ertürk, darbe gecesi Antalya'dan Ankara'ya eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca ile birlikte döndü. Sarıkoca, Kazan'a gelir gelmez Adil Öksüz'ün tutulduğu karakola gitti. Sözde kendisini darp etti. Öksüz'ün firar olayından yargılandı. Beraat etti."