15 Temmuz Platformu AYM'yi uyardı: Akıllı olun

15 Temmuz Gaziler Platformu, yayınladığı bir video mesajla Anayasa Mahkemesi'ni "uyardı."

"Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına karşı bir uyarı yapmak istiyoruz" sözleriyle başlayan açıklamayı örgütün başkanı Erol Bulut yaptı.

Erol Bulut konuşmasında öncelikle AYM'nin kamuya alımlarda güvenlik soruşturmasını iptal ettiğini söyledi ve bu yöndeki kararı "Siz hangi ülkenin Anayasa Mahkemesisiniz" sözleriyle eleştirdi.

AYM'nin şehirlerarası kara yollarında gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanun hükmünde kararnameyi iptal ettiğini belirten Bulut "Biz bunu anlayamıyoruz, bunun izahı yoktur. Şehirler arası yolları kesip eylem yapmak hak aramanın değil, eşkıyanın, provokatörlüğün, fetö ve gezi zihniyetinin önünü açmaktır" diye konuştu.

Enis Berberoğlu ile ilgili alınan kararı da eleştiren Bulut, 15 Temmuzların yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını, "AYM'nin pervasız kararlarının" kendilerini üzdüğünü söyledi.

'Herkesin aklını başına almasını çağırıyoruz'

Erol Bulut, video mesajdaki açıklamasını "Anayasa Mahkemesi'nin vesayet zihniyetindeki kararları gözden geçirmesini, herkesin aklını başına almasını çağırıyoruz" sözleriyle bitirdi.