'15 Ocak'ta 'yeni' normal dönem başlıyor' iddiası

Hürriyet yazarı Orkun Ün, bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin 15 Ocak tarihinde yeni normale döneceğini iddia etti.

Cuma akşamı birkaç kaynağıyla telefonla konuştuğunu söyleyen Ün, yazısında "Eğer her şey planlandığı gibi giderse (ki gidecek gibi görünüyor) 15 Ocak’ta ikinci yeni normalimiz başlıyor" ifadelerini kullandı.

Restoran ve kafelerin saat sınırlamasıyla tekrardan açılacağını öne süren Ün, bu sefer yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul etme düzeni gibi kapasite sınırlaması yerine HES koduyla önlemlerin alınması gündemde olduğunu iddia etti.

Ün, 2 haftalık deneme süresi sonrasında saat sınırlaması kalkacağını öne sürdü.

Ün, restoran ve kafelerin ruhsatlarındaki saate göre çalışmalarına izin verileceğini sözlerine ekledi.