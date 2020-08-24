'1,5 milyon kişinin deneme süreci sonrası işsiz kalması düşündürücü'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazılı soru önergesi veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2017 - 2019 yılları arasında işbaşı yaptırılarak deneme süresi sonucunda işten çıkarılan işçi sayısını sordu.

Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu dönemde işten ayrılış nedeni "deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi" olarak bildirilen sigortalıların sayısının 1 milyon 484 bin 257 olduğunu açıkladı.

Bakan Selçuk’un önergeye verdiği yanıtla ilgili değerlendirme yapan Gürer, "Ülkemizde gerçek işsizlik rakamları, geniş tanımlı 10 milyondan fazla olduğu biliniyor. Her 3 gençten biri işsiz. Üniversiteyi bitiren her 4 gençten biri artık iş bulamayacağını tahmin ederek İŞKUR’a bile müracaat etmiyor. İşsizlik sorunu çığ gibi büyüyor" dedi.

Gürer 3 yıl içinde 1,5 milyon kişinin, deneme süresi sonunda işten çıkarılmasının ayrıca üzerinde durulması gereken bir durum olduğunu belirterek gerekçe ve nedenlerinin irdelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Gürer, deneme süresince, çalışanların Türkiye İstatistik Kurumu verilerine nasıl yansıdığının da açıklanmasını istedi.