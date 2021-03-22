'1,5 milyon doz Pfizer/Biontech aşısı kimlere yapıldı?'

İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye’ye "çoktan geldiği belirtilen" 1,5 milyon doz Pfizer/Biontech aşılarının imtiyazlı bazı AKP yöneticilerine ve kesimlerine yapıldığı hakkındaki iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya cevaplaması için Meclis Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Çıray aşılar ile ilgili 31 Aralık 2020’de 4,5 milyon dozluk anlaşma yapıldığının ve Mart sonuna kadar bu aşıların ülkemize geleceğinin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.

Sözkonusu açıklamaya göre aşının temininde ve tesliminde bir gecikme olmayacağının, geldiğinde de risk gruplarına göre sırayla uygulanmaya devam edeceğinin söylendiğini belirten Çıray, "Aşı meselesi de sonunda bir skandal haline gelmiştir. Artık şeffaflık ve güvenilirlikle yakından uzaktan bir bağı kalmayan AKP yöneticilerinin el altından aşı getirtip kendi üyelerine ve seçmenlerine yaptırıyor iddialarına dahi şaşırılmayacak duruma geldik" dedi.

Çıray, şu soruları yöneltti: