15 kişilik minibüsteki 72 sığınmacıdan 2'si yaşamını yitirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan 15 kişilik minibüste 72 kaçak sığınmacının taşındığı, sığınmacılardan 2'sinin havasızlık ve sıkışmadan dolayı yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre jandarma ekipleri ihbar üzerine İpekyolu ilçesinin Köşebaşı ve Bostaniçi mahallelerinde önlem alıp, sığınmacıların olduğu minibüsü durdurdu. 15 kişilik minibüste, 37’si Pakistan, 33’ü Afganistan ve ikisi Irak uyruklu toplam 72 sığınmacı olduğu, sığınmacılardan ikisinin havasızlık ve sıkışmadan dolayı yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araca öncülük ve gözcülük yaptığı belirtilen organizatörler C.O., S.H. ve H.O. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.