15 kişi yaşamını yitirdi, 967 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre Türkiye'de son bir günde yaşamını yitirenlerin sayısı 15 oldu. Toplam ölüm sayısı ise 5 bin 674'e yükseldi.

Son 24 saatte 967 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Toplam vaka sayısı 229 bin 891'e yükseldi.

"Ağır hasta sayısı" ise 561 olarak açıklandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın" dedi.