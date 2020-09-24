'15 gün kendinizi izole edin'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte Covid-19 vaka sayılarında, son 3 günde, bir önceki haftaya göre üçte bir oranında gerileme görüldüğünü belirterek, yurttaşların "15 gün sabrederek" kendilerini izole etmeleri durumunda sayıların minimuma çekilebileceğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Köşger, salgının başladığı Mart ayında vaka sayılarında ikinci sırada yer alan kentin, mevcut tabloda en kötü 15 il arasında olmadığını belirtti. Köşger, "Sayılarda özellikle son 3 günde, bir önceki haftaya göre üçte bir oranında düşme var. Alınan tedbirlerle son bir haftadır daha iyi gidiyor" diye konuştu.

Köşger, "Vatandaşlarımızın 15 gün biraz sabredip, gereksiz sosyal ilişkilerden kaçınıp, kendilerini izole etmeleri, maske, temizlik ve mesafeye riayet etmeleri, özellikle temaslı olan vatandaşların biraz daha dikkatli olmaları durumunda, sayıların, sıfırlanmasa bile minimum seviyelere çekilebileceğini düşünüyorum" dedi.

Köşger "15 gün sabredeceğiz, gayret edeceğiz, temastan kaçınacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, gereksiz sosyal ilişkilere dikkat edeceğiz. Artık keyfe keder işlerden kaçmamız lazım. Vatandaşların, zaruri ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmaktan kaçınmalarını, kendilerini mümkün olduğu kadar izole etmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'İzmir'in farkı temaslılara da test yapılması'

İzmir'de sağlık hizmetlerinin verilmesi ve yatak sayısı bakımından bir sıkıntının gözükmediğini ifade eden Köşger, "Filyasyon anlamında İzmir'in bir farkı da temaslılara da test yapılması. Bu, hızlı yayılmayı engeleyen bir durum" dedi.

Kentte karantina kararı alınanlar için üç öğrenci yurdunun tahsis edildiğini belirten Köşger, karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle yurtta kalan kimsenin bulunmadığını, daha ziyade ailesine bulaştıracağı endişesiyle evde kalmak istemeyen ve kalacak yeri olmayan 18 hastanın ağırlandığını bildirdi.