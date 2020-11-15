15 dönümlük İBB arazisi Topbaş’ın vakfına tahsis edilmiş

İstifa ederek görevinden ayrılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın Cemaat soruşturması kapsamında ceza alan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'ya ait Florya Koru Evleri'nin yanı başındaki 15 dönümlük İBB arazisi yeniden gündemde.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Bakırköy Florya Şenlik Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) ait iken trampa ile İBB mülkiyetine geçen arazinin imar planı 2016 Temmuz ayında değiştirilmişti. Arazideki “ortaöğretim” fonksiyonu, “özel eğitim alanı” olmuş, “sağlık tesisi” olarak ayrılan bölüme de “sosyal kültürel tesis” fonksiyonu eklenmişti.

Mahkeme iptal etti

2016 Ekim'de parsellerin bir kısmı Kadir Topbaş ve danışmanları ile AKP'nin kurucu üyelerinden eski milletvekili Mustafa Ünal'ın yönetiminde bulunduğu Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'na eğitim amacıyla kullanılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmişti.

Tahsis edilen parsellerin de içinde bulunduğu arazi için yapılan plan değişikliğine Bakırköy Belediye Başkanlığı, İBB Meclis üyeleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı açılan davaların hepsinde plan için iptal kararı çıktı. Arazi plansız kalınca, yeni İBB yönetimi de imar planı teklifi hazırladı.

Teklifte, İBB mülkiyetindeki parseller; “belediye hizmet alanı, park, kreş, sağlık alanı, eğitim alanı” olarak düzenlendi. Plan teklifi ekim ayı meclis oturumlarında gündeme geldi. AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyonların görüşü doğrultusunda parseller sadece “eğitim, mesleki ve teknik öğretim tesisi ve lise” olarak düzenlendi.

Tahsise konu parsellere “mesleki ve teknik öğretim tesisi” fonksiyonu verilmiş oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı veto ederek tekrar görüşülmek üzere meclise gönderdi.

11 Kasım tarihli meclis oturumda karar tekrar görüşüldü ve çoğunluktaki Cumhur İttifakı görüşünü değiştirmedi. Plan “ısrar kararı” olarak geçti.

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ soruşturması kapsamında ceza alan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'ya ait Florya Koru Evleri'nin yanı başındaki 15 dönümlük İBB arazisi yeniden gündeme geldi.

Vakıf yönetiminde kimler var?

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Kadir Topbaş, yardımcısı da Mustafa Ünal. Mütevelli heyeti üyeleri arasında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Topbaş'ın danışmanları Sabri Dereli, Sefer Kocabaş, Mehmet Duman bulunuyor.