1443 yeni vaka, 18 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

buna göre Türkiye'de son 24 saatte 1443 yeni vaka tespit edildi, 18 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bugün yapılan test sayısı 95 bin 943 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısı 796 oldu. Bugün iyileşenlerin sayısıysa 743 olarak bildirildi.

Böylece Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 139'a, toplam vaka sayısı 259 bin 692'ye yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 237 bin 908 oldu.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.