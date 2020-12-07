14 yaban ördeğini öldüren avcıya 16 bin 657 lira ceza

Samsun'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde önceki gün avlanan coğrafya öğretmeni Z.A. yakalandı.

DHA'nın haberine göre, Z.A.'nın 50 bin dönümlük ava kapalı yaban hayatı geliştirme sahası içinde 14 yaban ördeği öldürdüğü belirlendi.

Jandarma tarafından ifadesi alınan Z.A. hakkında Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından idari işlem yapıldı.

Z.A.'ya 14 yaban ördeği için hayvan tazminatı olarak 10 bin 990 lira, takozsuz otomatik tüfek kullandığı için 464 lira, ava kapalı yaban hayatı geliştirme sahasında avlandığı için bin 106 lira, avcılık belgesi bulunmadığı için 947 lira olmak üzere toplam 13 bin 507 TL idari para cezası verildi. Ayrıca jandarma tarafından da Z.A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza kesildi.