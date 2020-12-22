1,4 trilyon dolarlık paket Trump'ın masasında

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato da 892 milyar dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketine onay verdi. 1,4 trilyon dolar büyüklüğündeki federal harcama tasarısı ile birlikte kabul edilen koronavirüs yardım paketi imzalanmak üzere Başkan Donald Trump'a gönderildi.

Dünya'da yer alan habere göre kabul edilen yardım paketi Amerikalılara tek seferlik olmak üzere kişi başına 600 dolar verilmesini, işsizlik ödemelerinin haftalık 300 dolar artırılmasını ve işletmelerin desteklenmesi için Maaş Çeki Koruma Programı çerçevesinde 300 milyar dolar verilmesini içeriyor.

Senato'nun da tasarıyı kısa süre içinde oylayarak imzalanmak üzere Başkan Donald Trump'a göndermesi bekleniyor.