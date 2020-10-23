14 özelleştirme kararı: Ankara'da maden sahası, Bodrum'da tatil Köyü

Özelleştirilecek yerlere arasında Ankara Mamak'taki arazi de bulunuyor. Arazinin bir bölümüne maden sahası yapılması planlanıyor.

Mülkiyeti Hazine’ye ait olan Ankara’nın Mamak ilçesindeki Kızılca Mahallesi’nde bulunan 1087 parsel, Ortaköy Mahallesi’nde bulunan 964 parsel ve Nenek Mahallesi’ndeki 101 ada 129 parsele ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı “Kentsel Meskun Alan, Üniversite Alanı ve Madencilik Faaliyet Sahası”nı içeren nazım ve uygulama imar planları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Alanda yapılacak konutlar, ticaret tesisi, okul, sağlık tesisi, sosyal tesis, park ve maden sahası konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı.

Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali özelleştirme kapsam ve programına alındı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) ait iki ayrı Cumhurbaşkanı kararından ilkine göre, Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait bir gaz türbini, bir buhar türbini ve iki atık kazanından oluşan Gebze Dilovası Doğalgaz Çevrim Santrali ile üzerinde bulunduğu taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.

2025’e kadar tamamlanacak

Bu kapsamda, Dilovası’nda bulunan taşınmazın Maliye Hazinesine ait olan yüzde 50 hissesi ile bu parsel üzerinde kurulu şalt sahası içinde mülkiyeti EÜAŞ’a ait ekipmanlar da satış yöntemiyle özelleştirilecek. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanması öngörülüyor.

İki HES de özelleştirilecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ÖİB’e ait Cumhurbaşkanı kararları arasında, özelleştirme kapsamında bulunan Ahiköy 1 ve Ahiköy 2 Hidroelektrik santrallerinin (HES) yapılan ihale sonucunda işletme hakkının devredilmesine ilişkin onay kararı da yayımlandı.

Buna göre Ahiköy 1 ve 2 HES’lerin işletme hakkı, 11.3 milyon bedelle en yüksek teklifi veren Ergezen Yapı Ticaret Ltd. Şti’ye verilecek. Şirketin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi halinde, HES’lerin işletme hakkı, 11.25 milyon TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Nisan Enerji Üretim Ticaret AŞ’ye verilecek.

Bodrum'a tatil köyü

Mülkiyeti Hazine’ye ait olan Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki Sultandere Mahallesi’nde 306 ada 1 parsel özelleştirilerek, konut, sağlık tesisi, park ve yol yapılacak. Mülkiyeti Hazine’ye kayıtlı olan İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Ömerli Mahallesi’nde 3 parsel özelleştirilecek. Parsellerde, sanayi tesisi, yönetim merkezi, spor tesisi, park, karayolları yol kenarı koruma kuşağı ve yol yapılmasına ilişkin ilişkin plan onaylandı. Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Gökçebel Mahallesi’nde mülkiyeti Hazine’ye ait olan 4 parsel özelleştirilerek, konut, ticaret merkezi, otel, tatil köyü inşa edilecek.

Şeker fabrikası

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Tokat’ın Merkez ilçesi Çiftlik köyündeki parsel özelleştirilecek. Alanda ticaret merkezi, konut, meydan, park ve yol yapılacak. Ayrıca yine Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Dörtyol mahallesinde 246 ada 33 ve 109 parselde bulunan park alanında, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanarak “Özel Sosyal-Kültürel Tesis Alanı, Park Alanı, Yol” olarak değiştirilmesine karar verildi.