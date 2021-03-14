14 Mart'ta hekimlerden iktidara: Tükendik, öldük, suçlusunuz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul’da Taksim Meydanı’nda tören düzenledi. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan hekimler yaşamını yitiren sağlık emekçilerini andı.

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, 14 Mart’ın 102 yıldır hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunları ile taleplerini dile getirdiği bir mücadele günü olduğunu belirtti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu da 14 Mart’ın bir bayram değil, mücadele günü olduğuna dikkat çekti. Covid-19 pandemisiyle geçen son bir yılda binlerce yurttaşın ve yüzlerce sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini hatırlatan Erdoğdu, iktidarın şeffaflıktan, tutarlılıktan ve epidemiyoloji biliminden uzak uygulamalarla pandemiyi yönetemediğini ifade etti.

'Acı ve öfke ile doluyuz'

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu'nun okuduğu basın açıklamasında "Pandeminin birinci yılında acı ve öfke ile doluyuz. Pandeminin tüm yükünü sağlık emekçilerinin üstüne yıktığınız, süreci yönetemediğiniz, bizleri koruyamadığınız için tükendik ve öldük. Suçlusunuz" denildi.

Pandemi sürecinde 150 binden fazla sağlık çalışanının hastalandığı, 385'inin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada "Ağır çalışma koşulları hekim ve sağlık çalışanlarında tükenmişlik yaratmıştır. İnsan hakları ve uluslararası çalışma haklarına aykırı olarak emeklilik, izin ve istifa hakları ellerinden alınan sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları pandemi süresince kötüleşmiştir" ifadesine yer verildi.

14 Mart talepleri

Hekimler 14 Mart'ta taleplerini şöyle sıraladı:

- COVID-19 meslek hastalığıdır, önerdiğimiz yasa tasarısı kabul edilsin.

- Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın.

- Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılsın.

- Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin.

- Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin.

- Liyakatsiz atamalar, tip sözleşme dayatmaları, tıp eğitimini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin açılması durdurulsun.