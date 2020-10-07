14 günlük 'izolasyon' sonrası görevine dönen doktor yaşamını yitirdi

İstanbul Tabip Odası, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olan Dr. Ahmet Akbaş’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

İstanbul Tabip Odası, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olan Dr. Ahmet Akbaş’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akbaş’a, koronavirüs sebebiyle 14 gün evde ‘izolasyon’ uygulandığı; ardından ise görevine çağrıldığı ifade edildi.

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dr. Ahmet Akbaş, Taksim EAH beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Covid-19 nedeniyle 14 gün izolasyon sonrası çalışmaya başladı. Dün gece mesai sonrası evde ani olarak yaşamını yitirdi.”