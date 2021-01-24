14 gündür yer altında olan madenciler kurtarıldı

Çin menşeli CCTV'nin bildirdiğine göre, arama kurtarma ekipleri çöken altın madeninin altında kalan 11 madenciye 14 gün sonra ulaşabildi.

Şandong eyaletindeki Yantay kentindeki altın madenlerinin yoğun olduğu Çisya'da 10 Ocak'ta meydana gelen patlamada yirmi bir işçi Hushan madeninde mahsur kalmıştı.

Çin basınında daha önce arama kurtarma ekiplerinin Pazar günü madenin 5. bölümünde bulunan 10 kişiye bugün ulaşmayı umdukları beyan edilmişti.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın geçen haftaki haberine göre bir madenci öldü ve 11 madenci kurtarma ekipleriyle iletişim kurarak hayatta olduklarını, arama kurtarma çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini söylemişlerdi

Yetkililer Perşembe günü, kurtarma ekibinden yiyecek tedariki alan kalan 10 kişilik gruba ulaşmak için kuyu delmeden önce "ciddi tıkanıklıkları" gidermenin iki hafta daha alabileceğini söylediler.