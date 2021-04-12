14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

Yayımladıkları bildiri nedeniyle gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan 14 emekli amiralin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emekli amiraller, adliyeye sevk edildi.

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Erdoğan amirallere yaptırım peşinde