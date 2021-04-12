Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan 14 emekli amiralin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emekli amiraller, adliyeye sevk edildi.
Haber Merkezi
Bilim ve Aydınlanma
Haber Merkezi
Tevfik Taş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
14 emekli amiral adliyeye sevk edildi
Yayımladıkları bildiri nedeniyle gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye sevk edildi.
Haber Merkezi
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan 14 emekli amiralin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emekli amiraller, adliyeye sevk edildi.