137.2 milyonluk 'hesap hatası'

Sayıştay'ın TBMM'ye sunulan 2019 denetim raporunda, termik santral kurma şartlı rödövans sözleşmelerinde yıllar itibarıyla fiyat güncellenmesinde kullanılan üretici fiyat endeksinden (ÜFE) piyasa takas fiyatına (PTF) geçilmesi nedeniyle kurumun gelir kaybına uğradığı belirtildi. Önümüzdeki 30 yılda da kurumda çok daha fazla gelir kaybı oluşabileceği vurgulandı.

Kurumun Manisa-Soma ve Kütahya-Tunçbilek termik santrallerini işleten firmalarla linyit kömürü ihtiyacının karşılanmasına ilişkin sözleşmeler yaptığı da belirtilen raporda, satışı yapılan linyit kömürü bedellerinin ödemesinin aksadığı ancak alacaklar için firmalara yaptırım uygulanmadığı kaydedildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre TKİ'nin Manisa-Soma Termik Santrali'nden 1 milyar 30 milyon lira ve Kütahya-Tunçbilek Termik Santrali işletmecisinden de 301.3 milyon lira alacaklı durumda olduğu tespit edildi.

2019 yılında termik santrallere sevkiyatı yapılan kömürlerde kalori düşüklüğü nedenleriyle 15 milyon 788 bin 854 lira hasılat kaybı oluştuğu da belirlendi.

"Bunun adı soygun"

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay'ın tespitlerinin, TKİ'nin kasasının nasıl boşaltıldığının ve ne denli büyük gelir kayıpları yaşatıldığının acı bir örneği olduğunu vurgulayarak, “Bu sahaların işletmesini TKİ yapsa milyonlarca dolar kâr edecekken, büyük bir gelir kaybına sürüklenmiştir. Bunun adı soygun değil de nedir?” dedi.

TEDAŞ yağması

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (TEDAŞ) özelleştirmeler sonrası dağıtım şirketlerine geçen mallarının takibini yapmadığı, şirketlerin ödemesi gereken paralarını da alamadığı belirlendi.

TEDAŞ, özelleştirilen dağıtım şirketleri adına tescilli olan toplam 63 bin 500 taşınmazı da, 11 milyon lirayı aşan tescil harcı nedeniyle devralamadığı ortaya çıktı.

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporunda, TEDAŞ'ın dağıtım şirketlerinden devralması gereken tesislerin kontrolünü ve envanter çalışmasını yapmadığı, şirketlerin insafına bırakılan değerlerin 30 milyar lira olduğuna işaret edildi.

Özelleştirme sürecinde bağlı dağıtım şirketleri Çamlıbel, Uludağ, Yeşilırmak ve Fırat EDAŞ'ın kasasında bırakılan 26 milyon 175 bin lira da tahsil edilemiyor.

Sayıştay mahkeme süreçlerinin devam ettiğine işaret ederek, açılan davaların ve sorumlular hakkındaki suç duyurularının takip edilmesini istedi. Bu paraları 2014'ten bu yana tahsil edemeyen TEDAŞ, konuyu yargıya taşıdı.