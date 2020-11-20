'130 milyon insan aşırı yoksulluk pençesinde'

Birleşmiş Milletler (BM), Covid-19 pandemisinin dünyada en fazla yoksulları vurduğu ve yoksulluğu daha da tırmandırdığı uyarısı yaptı. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Örgütü (UNCTAD), küresel ekonomideki hızlı gerilemenin özellikle de güney yarımküredeki devletleri vurduğuna dikkat çekti.

DW Türkçe'nin haberine göre, UNCTAD'ın Perşembe günü Cenevre'de açıkladığı raporda, pandeminin ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle dünyada 130 milyon insanın aşırı yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Dünya Bankası tanımlamasına göre günlük geliri 1 dolar 90 centin (yaklaşık 14 TL) altında bulunanlar aşırı yoksul olarak kabul ediliyor.

1998'den beri ilk kez tırmanışta

Yoksul ülkelerde işsizliğe karşı bir güvencesi bulunmayan pek çok insan için işini kaybetmenin ekonomik çöküş anlamına geldiğine işaret edilen raporda, 1998 yılındaki Asya krizinden bu yana dünyada yoksulluğun ilk kez yeniden tırmanışa geçtiği kaydedildi. UNCTAD tahminlerine göre dünyanın en yoksul 50 ülkesinde çalışanların yüzde 85'lik bölümünün hiçbir sosyal güvencesi bulunmuyor.

İşsizlik kadınları daha güçlü vurdu

Pandeminin en çok sığınmacılar, kadınlar ya da düşük gelirli hane fertleri gibi dezavantajlı grupların çalıştığı küçük işletmeleri ve turizmi etkilediğine işaret edilen raporda, incelenen 32 ülkede Covid-19 döneminde kadınlar arasında işsizliğin erkeklere göre çok daha hızlı bir şekilde yükseldiğine dikkat çekildi.

Raporda, ülkelerin kararlı adımlar atmamaları durumunda BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin de tehlikede olduğu belirtildi.