13 yaşındaki çocuk tabancayla yaralandı

Bahçelievler'de bir kız çocuğu evde polis olan babasının silahı ile vuruldu. Karın bölgesinden yaralanan çocuk ameliyata alındı.

Olay saat 12.30'da Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'nın aktardığna göre 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede 13 yaşındaki kız çocuğu E.Ü. polis olan babasının silahı ile vurulurken, çocuğun silahla "oynadığı" iddia edildi.

Küçük çocuk karın bölgesinden yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yeri ekipleri daire içinde inceleme başlattı.