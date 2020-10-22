13 milyon kişiye aşı yapılan Güney Kore'de 13 ölüm araştırılıyor

Şimdiye kadar 13 milyon kişiye grip aşısı yapılan Güney Kore’de 13 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerden 12 kişinin yaşlı olduğu ve 8’inin kronik rahatsızlıkları bulunduğu aktarılırken, 17 yaşındaki bir genç de aşıyı yaptırdıktan iki gün sonra yaşamını yitirdi.

BBC Türkçe'de yer alan haber göre Sağlık Bakanı Neung-hoo, "İnsanların aşı nedeniyle kaygılanmasını anlıyorum. Ölümlerin nedenlerini araştırıyoruz. Farklı devlet kurumlarının katıldığı soruşturmada, üretimden dağıtıma tüm aşamaları titiz bir şekilde inceleyeceğiz" dedi.

Soruşturma heyetinin başkanı Prof. Kim Jun-kon ise aşı programının güvenli olduğu konusunda halka güvence vermeye çalıştı.

Şimdiye kadar yapılan incelemelerde ölümlerin aşıyla bağlantılı olmadığını tespit ettiklerini söyleyen Kim, ölen kişilerin otopsilerinin sürdüğünü ve cesetler üzerinde Covid-19 testlerinin yapılacağını da söyledi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Başkanı Jeong Eun-kyeong da parlamenterlere bilgi verirken "Ekibimiz, ölümlerin aşılardan kaynaklanmış olması ihtimalinin düşük olduğuna inanıyor" dedi.

Beş milyon doz aşı, oda sıcaklığında tutuldu

Aşı programı, daha önce buzdolabında tutulması gereken beş milyon doz aşının bir sağlık kuruluşuna taşınırken oda sıcaklığına maruz kaldığının ortaya çıkması üzerine üç hafta süreyle askıya alınmıştı.

Ölen kişilerden hiçbirine, geri çağrılan bu aşıların yapılmadığı belirtiliyor.

Prof. Kim, bu olayın ardından programın devam etmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

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