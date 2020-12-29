13 milyar bütçe, 130 bin personel yetmedi: Köle arıyorlar...

Diyanet'in 13 milyarlık bütçesi ve Türkiye'de görev yapan doktor sayısına yakın din görevlisi kadrosu var. Ruhban kesimi son olarak "ceza" olarak hizmet edecek köle arayışına başladı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, sokağa çıkma yasağına uymayanlar için "Keyfi olarak boş yere sokağa çıkıp yasağı dinlemeyen ve güvenlik güçlerini zor durumda bırakan bu insanları camii, mescit gibi ibadethanelerimizde zaruri olarak 1 günlüğüne çalıştıralım. Camilerimizin temizliğinde olur, bakımlarında olur veyahut camii görevlisinin belirleyeceği bir işte çalıştırılabilirler" önerisinde bulundu.

130 bin personeli bulunan Diyanet, 13 milyar liralık bütçesiyle birçok bakanlıktan daha büyük bir mali kaynakla hareket ederken, bir de yurttaşları "ceza" olarak camilerde çalıştırma talebinde bulunulması tepki çekti.