'128 milyar dolarlık döviz rezervleri Merkez Bankası’ndan hangi yollarla çıkarıldı?'

İYİP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, “128 Milyar Dolar nerede?” sorusunu Meclis Başkanlığına sunduğu bir yazılı soru önergesiyle Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a sordu.

Çıray, soru önergesinde şu 15 soruya yanıt talep etti: