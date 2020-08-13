1243 yeni vaka, 21 ölüm

Türkiye'de bir günde Covid-19'dan ölüm sayısı uzun süre sonra ilk kez 20'nin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 21 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, yeni vaka sayısının da 1243 olduğunu açıkladı.

Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 912'ye, toplam vaka sayısı 245 bin 635'e yükseldi.

Bugün açıklanan ağır hasta sayısı 647, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,9 oldu.

Bakan Koca Twitter'dan "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun" mesajını paylaştı.