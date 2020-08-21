1203 yeni vaka, 22 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 22 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam ölüm sayısı 6 bin 80'e yükseldi.

Test sonucu pozitif çıkan sayısı ise 1203 olarak açıklandı. Böylece toplam vaka sayısı 255 bin 723'e ulaştı.

Bugün iyileşen sayısı da yeni vaka sayısının altında kalarak 772 oldu.

Ağır hasta sayısı 749 olurken, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3 olarak açıklandı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak" dedi.