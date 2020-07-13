115 Kübalı sağlıkçı Azerbaycan'a vardı

Küba Henry Reeve tıp tugayı üyeleri Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye doğru 13 Temmuz günü 115 sağlıkçıdan oluşan bir kadroyla yola çıktı. Uzmanlardan oluşan grup bugün Azerbaycan Sağlık bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.

Covid-19 pandemisiyle mücadelede işbirliği yapmak için bu ülkeye gönderilen tugaydan sorumlu Dalsy Torres, Prensa Latina'ya verdiği demeçte, söz konusu tugay üyelerinin yüzde yüzünün beş yıldan fazla iş tecrübesi var olduğunun, yüzde 71,5'inin 30 ile 49 yaşları arasındadır, yüzde 43,3'ünün hali hazırda önceden uluslararası dayanışma misyonlarında bulunduğunu ekledi.