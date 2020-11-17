112 Acil Ambulans Servisi de çöktü: Yoğunluğa yetişilemiyor

Pandemi süreci ile birlikte artan sağlık hizmetleri talebi ve ihtiyacı 112 acil ambulans servislerinin kapasitesini fazlasıyla aştı. Öyle ki ambulans talebinde bulunmak bir yana 112 hattından sisteme ulaşmak dahi zorlaşmış durumda.

Hastalar saatlerce ambulans bekliyor

Covid–19 sebebiyle karantinada olan test sonucu pozitif ve temaslı yurttaşlar şikayetlerinin artması ve sağlık hizmeti ihtiyaçları sebebiyle 112 Acil Ambulans servisine başvuruyor. Salgın sebebiyle artan yoğunluktan dolayı ambulans olmadığını ve ambulansın geç geleceğinin söylendiği yurttaşlar saatlerce ambulans bekliyor.

soL'un edindiği bilgiye göre, karantina sebebiyle kendi imkanlarıyla da ulaşamayacak ve ambulansa ihtiyacı olan yurttaşların bu nedenle sağlık durumlarının kötüleştiği ve hatta daha ciddi boyutlara geldiği söyleniyor.

Bunun dışında salgın sebebiyle oluşan yoğunluktan Covid-19 hastası olmayan ama kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların, yoğun bakım ihtiyacı gelişen, kaza geçiren kısacası acil ambulansa ihtiyacı olan yurttaşlarların tümü de payını alıyor ve sistemdeki bu yetersizlik nedeniyle zor durumda kalınıyor.

112 sağlık personeli mağdur

Artan talep karşısında hastalara saatler sonra ulaşan ambulansta çalışan sağlık personeli, gergin hasta yakınlarının şiddetine maruz kalıyor. 24 saat süren çalışma esasları sebebiyle kişisel ihtiyaçları da dahil mola vermeden çalışan ekiplerin yemek yemek için bile vakitleri olmadığı buna izinleri dahi olmadığı kendi sağlık durumlarının da kötüleştiği durumlarda çalışmak zorunda kaldıkları biliniyor. Nöbet şartları sebebiyle sağlığı bozulan sağlık çalışanları bu sırada tedavi edilip nöbete kaldıkları yerden devam ettiriliyor veya rapor aldırılıyor.

Çağrı merkezlerinin yoğunluğu salgının yoğunluğunu gözler önüne seriyor.

Vaka sayılarındaki ciddi artış yurttaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden olan 112 acil ambulansına dahi ulaşmasında ciddi engel teşkil ediyor.

Ambulansa ulaşamadığı hastalar evlerinde ya ölümle burun buruna kalıyor ya da yaşamını yitiriyor. Çağrı merkezlerinin yaşadığı bu yoğunluk yansıtılanın aksine pandeminin ülkemizdeki boyutunu ve vahametini de gözler önün seriyor.