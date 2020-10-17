11 milyonluk kentte herkese test yapıldı, pozitif vaka yok

Çin'in doğu kıyısındaki Jingdao şehrinde yaşayan 11 milyon kişiye toplu test yapıldı.

Testlerin sonucunda tek bir pozitif vakaya dahi rastlanmadı.

Euronews'in haberine göre, yeni bir salgın başladığı söylentileri sonrası tüm şehri test eden yetkililerin elindeki verilere göre virüs şehirde tamamen elemine edildi.

Vali yardımcısı Sue Kingguo, şehirlerinde gerekli her önlemi aldıklarını belirterek bu testin 13 kişide virüs tespit edilmesi sonrası yapıldığını belirtti. Bu vakalar son iki ayda ortaya çıkan ilk vakalar olmuştu ve onların da eylül ayında pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen iki liman çalışanından geçtiği anlaşıldı.