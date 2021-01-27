1,1 milyar TL’lik hastane ihalesi tanıdık şirkete

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 22 Eylül 2020'de Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımına ilişkin ihale düzenlendi.

Pazarlık usulü yapılan ihale Kalyon İnşaat'a verildi. 1 milyar 99 milyon TL’ye Kalyon İnşaat’a verilen ihalenin sözleşmesine göre hastane inşaatının 2023 yılı başına kadar tamamlanması bekleniyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre söz konusu ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken 21\B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüne göre yapıldı.

İşçiler isyan etmişti

Kalyon Holding'in yaptığı İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri şantiyesinde çalışan işçiler, uyarılarına karşın yemeklerinde defalarca böcek çıkması üzerine yemekhaneyi basarak yemekleri protesto etmişti.