11 madencinin yaşamını yitirdiği maden şirketinden tazminat talebi

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılandığı ve 11 madencinin hayatını kaybettiği göçükler sonrası kapatılan Çöllolar’da zarara uğradığını iddia eden Park Teknik A.Ş., EÜAŞ’tan 387 milyon 500 bin TL’lik tazminat talep etti.

Elbistan'ın Sesi'ndeki habere göre, Meclis Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) hesaplarını denetlemek için toplandı. Toplantıda, "Çöllolar" sahasının işletmecisi olan Park Teknik A.Ş.’nin, EÜAŞ aleyhine açtığı tazminat davası gündeme geldi.

Sayıştay’ın hazırladığı EÜAŞ denetim raporunda Çöllolar’la ilgili tazminat ve EÜAŞ’ın uğradığı zarara ilişkin geniş kapsamlı bilgiler yer aldı. Park Teknik, devletten 387 milyon TL tazminat istedi. Komisyonda söz alan Sayıştay temsilcisi, yüklenici firmanın işe tekrar başlamak için ek ödemeler talep ederek EÜAŞ’ı dava ettiğini hatırlattı.

Sayıştay temsilcisi, Park Teknik A.Ş.’nin açtığı tazminat davasıyla ilgili şöyle denildi:

"Afşin-Elbistan B Santralinde süregelen kömür miktar eksiklikleri ve kalite bozulmasına bağlı olarak oluşan enerji üretim kayıpları ile ilave işletmecilik masraflarının önlenebilmesi için, tüm seçenekler değerlendirilerek sahadan bir an önce kömür üretimine geçilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması, Çöllolar sahasında heyelanların olduğu 2011 yılından itibaren geçen süreçte yüklenici firmanın, üretimin durmasında kusurun tamamen EÜAŞ'ta olduğu iddiasıyla; oluşan heyelanlar, sözleşme dışı yapılan işler ve sözleşmeye dayalı alım garantisinden kaynaklanan kayıplar ile ilgili fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla toplam 387,5 milyon TL tazminat talebiyle dava açtığı ve bu sürecin devam ettiği, zaman aşımı gibi nedenlerle hak kaybının olabileceği hususları da dikkate alınarak yüklenicinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle heyelanların oluştuğu tarihten itibaren EÜAŞ'ın uğradığı tüm zarar, kayıp ve ilave harcamalarının tespitinin yapılarak yüklenici firmadan tahsiline ilişkin gerekli işlemlerin yapılması önerilir"

Park Teknik’e 90 milyon ceza kesildi

Habere göre, ayrıca "Park Teknik AŞ'ye Çöllollar kömür sahasıyla ilgili sözleşmenin 17/3b maddesi kapsamında, Mart-Aralık 2011 dönemine ait 90 milyon 932 bin TL tutarında ceza uygulanmıştır ve buna ilişkin fatura firmaya gönderilmesine rağmen firma faturaya itiraz ederek faturayı kayıtlarına almamıştır. Bunun üzerine, söz konusu cezanın tahsili amacıyla başlatılan icra takibi sürmektedir" açıklamasında bulunuldu.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ne kömür temin eden Çöllolar Kömür Sahası’nda 2011 yılında meydana gelen göçüklerde 11 maden işçisi yaşamını yitirmişti.