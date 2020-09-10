11 Eylül'den sonra 37 milyon sivil ABD müdahalesi sonucu yerinden edildi

Brown Üniversitesi’nin Savaşın Maliyetleri Projesi kapsamında yayımladığı rapora göre, ABD’nin ‘‘teröre karşı savaş’’ ilanından bu güne gerçekleştirdiği askeri operasyonların sonucunda, 37 milyon sivil yerinden edildi.

Raporda yer alan sekiz operasyonun en maliyetlisi olan Irak’ın ABD tarafından işgali ve takip eden çatışmalar nedeniyle yerinden olan sivillerin sayısıysa 9,2 milyona ulaştı.

The Guardian’ın haberine göre raporda, 11 Eylül saldırılarının ardından, ABD’nin Irak ve Afganistan gibi doğrudan silahlı çatışmaya girdiği, Libya ve Suriye gibi çatışmaların tırmanmasına katkıda bulunduğu ve Yemen, Somali ve Filipinler gibi insansız hava aracı saldırıları, saha danışmanları ve silah ticareti gibi yollarla katıldığı ihtilaflara odaklanıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Ülke İçi Yerinden Edilmeleri İzleme Merkezi gibi kurumların verilerine dayanılarak hazırlanan rapora göre, Suriye’de 7,1, Afganistan’da 5,3, Yemen’de 4,4, Somali’de 4,2, Pakistan’da 3,7, Filipinler’de 1,7 ve Libya’da 1,2 milyon insanın yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Çalışma Suriye İç Savaşı örneğinde Amerika’nın dahlini yalnızca ABD güçlerinin 2014 yılından bu yana faal olduğu beş Suriye vilayeti ile sınırlı tutuyor. Raporda ABD’nin silahlı gruplara verdiği destek nedeniyle yerinden olanlar da dahil edildiğinde toplam sayının 44 ila 55 milyona çıkacağı ve İkinci Dünya Savaşı’nda yerinden edilen insan sayısı ile karşılaştırılabilir düzeye geleceği belirtiliyor.

Çalışmada 25,3 milyon insanın sonrasında geri döndükleri, ancak bunun yerinden edilmenin yarattığı travmaların silindiği ya da bu kişilerin kendi evlerine ya da güvenli bir yaşama döndükleri anlamına gelmediğinin altı çiziliyor.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilen başka bir çalışmadaysa, ABD’nin müdahil olduğu çatışmalarda, doğrudan savaşa bağlı şiddet nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının 800 bin olduğu, bunların dışında en az 335 bin sivilin yaşamını yitirdiği ve çatışmaların ABD hazinesine maliyetinin 6,4 trilyon doları bulduğu ileri sürülüyor.