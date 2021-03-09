11 askerin yaşamını yitirdiği helikoptere ilişkin Tansu Çiller'den açıklama

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, “AB Gümrük Birliği'ne yaranmak için Cougar helikopterler alındı, asker kesinlikle karşıydı” eleştirilerine ilişkin olarak, “Cougar helikopterlerin alınmasını asker istedi” dedi.

'Cougar’ların alınmasını askerler önerdi'

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Çiller, “Cougar helikopterlerin alındığı dönemi çok iyi hatırlıyorum. Doğan Güreş Paşa, Genelkurmay Başkanı’ydı. Savunma sanayisinde geniş araştırmalar yapılır, askerler TSK’nın ihtiyaçlarına göre bize önerilerde bulunurdu. Cougar’ların alınmasını askerler önerdi. Onların önermediği bir şeyi almam mümkün mü?" dedi.

Çiller kararı “Altını çizerek söylüyorum. Kesin olarak ifade ediyorum. Benim önüme Cougar’ların alınmamasına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itirazı kesinlikle gelmedi. Gelseydi, en ufak bir şekilde tereddüt etmem, reddederdim" diyerek savundu.

Cougar helikopterlerde bugüne kadar 39 asker yaşamını yitirdi

Fransa’da üretilen ve Türkiye'nin alımına 1993’te karar verdiği Cougar helikopterlerde bugüne kadar 39 asker yaşamını yitirdi.

İlk olarak 20 adet satın alınan Cougar’ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatına 1996 yılından itibaren başlanmıştı.

Cougar için 1995’te ikinci alım anlaşması yapıldı. Ankara’da TUSAŞ tesislerinde üretilen 30 adet Cougar helikopterlerin 20 tanesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılırken, kalanlar da Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine verildi.

Cougar helikopterlerde askerlerin yaşamını yitirdiği ilk olay 4 Haziran 1997’de oldu. Kuzey Irak'ta sınır ötesi operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap bölgesinde füze ile vuruldu. Saldırıda 11 asker yaşamını yitirdi.

Cougar helikopterlerde can kayıplı ikinci olay Isparta Eğirdir’de 29 Nisan 2003'te yaşandı. Eğitim uçuşu sırasında yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker yaşamını yitirdi. Bir asker de ağır yaralandı.

Şırnak’ta 2017 yılında meydana gelen can kayıplı üçüncü olayda ise 13 asker yaşamını yitirdi. Bu kazada, Tümgeneral Aydoğan Aydın’la birlikte 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 2 başçavuş, 2 uzman çavuş ve 1 üsteğmen yaşamını yitirdi.

Cougar helikopterlerde askerlerin yaşamını yitirdiği dördüncü ve son olay ise bugün Bingöl’ün Tatvan ilçesinde gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 11 personelin yaşamını yitirdiğini, 2 personelin yaralandığını bildirdi.

Askerlerin CASA tipi uçaklarda ölümünün gerçek hikayesi

Gara'da Türk vatandaşlarının yaşamını yitirmesinin ardından, “Gara şehidinin babasına Zeynel Abidin Erdem'den ev” şeklinde bir haber gündeme gelmişti.

Bu "reklam" haberin arkasındaki detay dikkat çekiciydi.

İspanya’dan alınan CASA tipi uçaklar 2001 yılında iki ayrı kaza haberiyle gündeme gelirken, bu kazalarda toplam 38 asker yaşamını yitirmişti.

Yaşanan bu ölüm haberleri, takvim sayfalarının daha da geriye çevrilmesine neden olacaktı.

Eski SHP milletvekili Tevfik Koçak, TBMM Başkanlığı'na 30 Ekim 1989 günü CASA uçaklarının alımıyla ilgili bir soru önergesi veriyor. Sorduğu soruların Başbakan Turgut Özal tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istiyordu.

Ancak Koçak’ın önergesi 2 gün sonra, 1 Kasım günü sahte imzayla geri çekiliyordu.

İspanya’dan tanesi 5,7 milyon dolar yerine, 9,6 milyon dolara alındığı belirtilen, hem güvensiz hem de soygun haberlerine konu olan bu uçakların alımının arkasında Özal ve “Gara şehidinin babasına ev hediye etmesi” haberiyle gündeme gelen Zeynel Abidin Erdem'in ismi bulunuyordu.

Konuya ilişkin 2001 yılında bir köşe yazısı kaleme alan Emin Çölaşan, sahte imzayla önergeyi geri çeken ismin Zeynel Abidin Erdem'in yakın arkadaşı olan Mustafa Sarıgül olduğunu iddia etmişti.

Ne Erdem ne Özal ne de diğer isimler hakkında konuya ilişkin etkili bir soruşturma yapılmamıştı.

Ne olmuştu?

Emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan, Cougar helikopterlere ilişkin olarak, “AB Gümrük Birliği'ne yaranmak için alındı, asker kesinlikle karşıydı” açıklamasını yaptı. Son olarak Bitlis'te düşen Cougar helikopterde biri korgeneral 11 asker yaşamını yitirmişti.