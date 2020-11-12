103 milyon 426 bin TL soruldu: Huzuru bozma

Dün itibariyle gerçekleşen, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın görüşmelerinde, Türkiye Taşkömürü Kurumunun, (TTK) Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Maden Holding bünyesine alınacağı iddiaları Yavuzyılmaz’ın sorusu ile açıklığa kavuşurken, Bakan Dönmez'in yanıtı ile mevcut düzenlemenin TTK'yı kapsamadığını belirtildi.

Yavuzyılmaz ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptığı bazı ihaleler ile ilgili pis kokuların geldiğini belirterek, 103 milyon 426 bin liralık TEDAŞ gelirlerinin dağıtım şirketlerine peşkeş çekildiğini ileri sürdü.

Bu iddialar komisyon tutanaklarına şu şekilde yansıdı.

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) - Sayın Bakan, değerli bürokratlar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptığı bazı ihalelerden ve uygulamalardan rüşvet ve komisyon kokuları geliyor yani pis kokular geliyor. Örnek mi? Sayıştayın Eti Maden raporlarına göre "Kırka Boraks Pentahidrat Tesisi Yapım İşi" bir şirkete ihale ediliyor. Sözleşmesi 2012 yılında imzalanıyor, işin teslim tarihi 2015. Şirket işi süresinde tamamlayamıyor, teslim edemiyor. Önce üç yüz iki gün cezasız süre uzatımı veriliyor, yine şirket işi teslim edemiyor; sonra altı yüz elli gün cezalı süre uzatımı veriliyor, yine teslim edemiyor; bir daha cezalı süre uzatımı veriliyor, yine teslim edilemiyor. Sonuç, toplam yedi yüz altmış gün cezalı süre uzatımı veriliyor. Yani şirketin 200 milyon TL ceza ödemesi gerekiyor. Kim söylüyor bunu? Sayıştay söylüyor. Bu konuda bilirkişilerden görüşler alındı. Mahkeme iki yıl önce firmanın aleyhine karar verdi ama bu cezaların affedilmesi, yok edilmesi için siyasi bir baskı var. Dediğim gibi, rüşvet ve komisyon kokuları geliyor.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Mahkeme kararı...

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) - Yedi yüz altmış günlük gecikme cezasını doksan güne indirmek ve bu cezayı da altmışa bölmek için gizli bir protokolün yapıldığı iddiaları var. Sayıştaya baskı yapılıyor, bu önemli bulgu, 2019 yılı Eti Maden'in raporundan çıkarılmaya çalışılıyor.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Sayıştaya baskı yapıldığını nereden çıkarıyorsun?

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) - Aynı zamanda bugün Cumhurbaşkanı kararıyla da -muhtemelen mütalaa vermediği için- 1. hukuk müşaviri görevden alınıyor. Her türlü baskı uygulanıyor; yazıktır, ayıptır, günahtır.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Senin yaptığın yazık. Mahvettin yine her şeyi.

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) - Şimdi, ikinci konu şu: TEDAŞ ve EPDK Sayıştay Raporlarına göre, sözleşmede olmadığı hâlde dağıtım şirketleri TEDAŞ mülklerinden kira ve reklam geliri elde ediyor.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Huzuru bozma.

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) - EPDK ise aldığı kararla 2016 yılı öncesi ve sonrası TEDAŞ'ın bu gelirlerinin üzerine çökmüştür.

NİLGÜN ÖK (Denizli) - Rüşvet nerede, rüşvet?

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) - 103 milyon 426 bin TL'lik TEDAŞ'ın gelirleri, resmen, dağıtım şirketlerine peşkeş çekilmektedir. EPDK Başkanı karşımda, gözlerinin içine bakarak sesleniyorum: Siz, kimin parasını kime veriyorsunuz? Bunun hesabını bu Komisyonda verin.