101 milyona 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' yapılıyor

Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekare alana "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi" yapılacak. Millet bahçesinin 100 milyon 900 bin liraya mal olacak.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, 11 Eylül'de sözleşmesi imzalanan parkta biyolojik gölet, etkinlik çayırı, sosyal buluşma alanları, koşu ve bisiklet parkurları, 10 çocuk bahçesi, üç millet kıraathanesi, kaykay pisti ile drone maket uçak pisti, çiçek bahçeleri ve pist bisikleti yarışları için veledrom da olacak.

21 Mart 2022'de açılması planlanan millet bahçesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri'ye verdiği ve bundan sonra da vereceği destekleri düşünerek projeye Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi yakışır” diyerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ismini verdiklerini açıkladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada tamamlanan ve uygulama aşamasında olan 46 millet bahçesinin toplam maliyetinin 1 milyar 688 milyon lira olduğunu açıklamıştı. Söz konusu millet bahçesi ile bu tutar 1 milyar 788 milyon TL'yi aştı.