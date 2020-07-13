1008 kişiye yeni koronavirüs tanısı kondu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti, bugün 1008 kişiye yeni tanı kondu.

Haber Merkezi

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 kişi daha yaşamını yitirdi. Bugün 1008 kişiye yeni koronavirüs tanısı kondu. 

En çok vaka görülen 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 