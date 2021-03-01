100 yıldır dua ediliyordu, boş çıktı

Çorum’da vatandaşların dilek dileyip, dua ettiği yaklaşık 100 yıllık "Safar Dede" türbesi, yol yapım çalışması nedeniyle kaldırıldı.

Yapılan kazıda, türbedeki mezarın içinin boş olduğu ortaya çıktı. Kentte geçen yıl asırlık "Garip Dede" türbesindeki mezarın içinin de boş çıkmasıyla; kazı yapılan aynı alan ekiplerce dolduruldu.

Yavruturna Mahallesi'nde bulunan 100 yıllık "Garip Dede" türbesi, geçen yıl Gazi Caddesi´ni Kıbrıs Caddesi´ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle; Çorum Müftülüğü'nden alınan onayın ardından belediye ekiplerince kazı yapılarak, kaldırıldı. Kazıda, kalıntıya rastlanmayan türbedeki mezarın boş olduğu anlaşıldı.

'Hiçbir ize rastlanmadı'

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, mezar içi boş çıkan türbelerde hiçbir bulguya ulaşılamadığını söyleyerek, “İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Her iki türbede de kemik kalıntıları bulunamadı. Daha önce yol yapım çalışması nedeniyle Garip Dede olarak bilinen türbeyi kaldırmıştık ve içi boş çıkmıştı. Bugün de Safar Dede olarak bilinen türbeyi kaldırdık onun içi de boş çıktı" dedi.