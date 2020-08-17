''Partiniz 100. yaşını kutluyor. Partimiz..."

Türkiye Komünist Partisi, 13. Kongre Türkiye Konferansı'nın imzasını taşıyan "100. yılda Mustafa Suphilere mektup" başlıklı metni yayımladı.

"Bu 100 yılda dünyamız, ülkemiz ve partimiz çok şey yaşadı.

Belki, bu cümle sizi gülümsetecektir, TKP’nin kurulduğu günle başlayan, Büyük Ekim Devrimi’nin damgasını vuracağı belli olan 100 yılın çok şeye gebe olduğunu elbette siz zaten çok iyi biliyordunuz''

TKP'nin Mustafa Suphilere mektubu, geride kalan 100 yılı ele alan bazı saptamalarla birlikte 1921 başında Karadeniz'de katledilen komünistlerin eylemlerine ilişkin değerlendirmeleri içeriyor.

"Belki son anlarınızda düşünmüşsünüzdür, kendinize bu son eyleminizle ilgili sorular sormuşsunuzdur. Bütün samimiyetimizle söylüyoruz: Büyük bir iyimserlikle Anadolu’ya geçmeniz ve ulusal kurtuluş mücadelesinde yerini almış komünistlerin mücadelenin politik merkezine de ağırlıklarını koyabilmesi için sizi ölüme götüren adımı atmanız bizim için onur vericidir, bu adımınızın tarihsel anlamı bizler için çok büyüktür."

Bu sözlerle selamlanan eylemin bugüne bıraktığı miras ise şöyle tarif edilmiş:

''Türkiye Komünist Partisi, 100 yıl sonra düzenin kıyısına köşesine ilişmeye, düzen muhalefetinin ucuz oyunlarında figüranlık yapmaya yanaşmıyorsa, bu Mustafa Suphilerin amele iktidarı için taşıdığınız ölümüne kararlılık sayesindedir. Burjuvalar, gericilikle aşağılık bir uzlaşmayı hayata geçirirken, Türkiye Komünist Partisi burjuva devriminin de en ileri yanlarını kendi emanetine alabiliyorsa, bu sizin sahip olduğunuz ufkun ve ataklığın mirasıdır."

Türkiye Komünist Partisi'nin 100. yılında aynı zamanda bir örgütlenme çağrısı olarak hazırlanmış olan mektubun tamamını buradan okuyabilirsiniz.