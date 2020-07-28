100 TBB üyesinden Feyzioğlu'na karşı çağrı: Barolar olağanüstü genel kurul çağrısı yapsın

Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) bağlı 100 üye, en az 25 baronun bir araya gelerek olağanüstü genel kurul çağrısında bulunması gerektiğini söyledi. 100 üyenin bildirisinde, "Ayrıca Feyzioğlu hakkında da güven oylaması yapılmalı. Çıkan sonuç tarihe ve TBB kayıtlarına geçecektir" ifadesi de yer aldı.
‘Baro başkanlarına ve TBB delegelerine tarihi çağrımızdır’ başlıklı bildiride, Meclis'ten geçirilen ‘çoklu baro’ yasası hatırlatılarak, “Birlik Başkanı’nın yasa değişikliğini bir devrim olarak değerlendirmesi, avukatların ve savunma mesleğinin nasıl bir ihanete uğradığını açıkça göstermiştir. Birlik Başkanı, ilkesiz ve tutarsız davranışlarıyla, toplum ve avukat kamuoyunun önünde güvenilirliğinin son kırıntılarını da yok etmiştir. Ayrıca Feyzioğlu hakkında da güven oylaması yapılmalı. Çıkan sonuç tarihe ve TBB kayıtlarına geçecektir” denildi.
Türkiye’de avukatlığın geleceğinin ekim ayında yapılacak baro seçimleri ile değişeceğini, geri dönülmez bir karmaşanın içerisine sürüklenebileceğine dikkate çekilen bildiride, “İntikamcı bir yaklaşımla düzenlenen yasa, üç büyük şehirde çoklu baro sistemine geçişi dayatırken, bu değişiklikten belki daha da vahimi temsilinde adaleti tamamen ortadan kaldırmasıdır. Yasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi’ne taşınması değerli bir adım olmakla birlikte, bu sürecin nasıl işleyeceği belirsizliklerle doludur” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’deki 80 baroya ve delegelere çağrı yapılan bildiride şu görüşlere yer verildi:
“Barolarımızın ekim ayında görev süresi dolacak olan başkanlarını ve 552 delegeyi son bir tarihi görev beklemektedir. En az 25 baro gecikmeksizin bir araya gelerek, Avukatlık Kanunu’nun 115/2 maddesine ve 117/3 ve 7 maddeleri kapsamında, Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikleri görüşmek üzere olağanüstü genel kurul çağrısında bulunmalıdır. Yapılacak olan olağanüstü genel kurulda baroların bundan sonraki yol haritası belirlenmeli, çoklu baro sistemine geçecek şehirlerde nasıl bir politika izleneceği konuşulması gerekiyor.”
Bildiriye imza atan Türkiye Barolar Birliği delegeleri şöyle:
1.Av. Yurdagül Gündoğan – Adana Barosu
2.Av. Burcu Pul – Adana Barosu
3.Av. Hülya Acemoğlu -Adana Barosu
4.Av. İsmail Hakkı Atal- Adana Barosu
5.Av. Mustafa Çinkılıç – Adana Barosu
6.Av. Ömer Burukan -Adana Barosu
7.Av. Ümit Büyükdağ – Adana Barosu
8.Av. Ahmet Faruk Ulaş – Adana Barosu
9.Av. Serdar Günakın – Ağrı Barosu
10.Av. Ali Özdemir -Ankara Barosu
11.Av. B.Didem Sağın Karaman -Ankara Barosu
12.Av. Cafer Toptaş -Ankara Barosu
13.Av. Hacı Bayram Vural- Ankara Barosu
14. Av. Hüseyin Çolak -Ankara Barosu
15.Av. Kaya Yelek – Ankara Barosu
16.Av. Mehmet Ali Erten – Ankara Barosu
17.Av. Muzaffer Karayel – Ankara Barosu
18.Av. Özge Çelik – Ankara Barosu
19.Av. Turgut Nihat Cuhruk – Ankara Barosu
20.Av. Ali Çelik -Antalya Barosu
21.Av. Güler Yılmaz Birol -Antalya Barosu
22.Av. Hasan Uğur- Antalya Barosu
23.Av. Mehmet Şimşek – Antalya Barosu
24.Av. Mustafa Murat Bilgin -Antalya Barosu
25.Av. Soner Ustaoğlu- Antalya Barosu
26.Av. Tuncay Koç – Antalya Barosu
27.Av. Ahmet Sevim- Batman barosu
28.Av. Alaettin Baran – Batman Barosu
29.Av. Ali Arabacı- Bursa Barosu
30.Av. Mefharet Öztürk- Bursa Barosu
31.Av. Serap Akkul – Bursa Barosu
32.Av. Suna Soydaş Fırat – Bursa Barosu
33.Av. Neslihan Aktosun -Bursa Barosu
34.Av. Ahmet Özmen- Diyarbakır Barosu
35.Av. Barış Yavuz -Diyarbakır Barosu
36.Av. Serhat Eren- Diyarbakır Barosu
37.Av. Deniz Kurdoğlu -Gaziantep Barosu
38.Av. Mesut Karavelioğlu – Gaziantep Barosu
39.Av. Dilek Yumrutaş – İstanbul Barosu
40.Av. Ömür Dedeoğlu- İstanbul Barosu
41.Av. Azat Yıldırım – Mardin Barosu
42.Av. İbrahim Dündar – Mardin Barosu
43.Av. Hakan Kendirci – Mersin Barosu
44.Av. Levent Demir- Mersin Barosu
45.Av. Mehmet Zeki Demir- Mersin Barosu
46.Av. Mutlay Halide Başar – Mersin Barosu
47.Av. Özgür Özbek – Mersin Barosu
48.Av. Mehmet Velat İzol – Şanlıurfa Barosu
49.Av. Ebru Varnalı Onur- Ankara Barosu
50.Av.Zafer Günal- Ankara Barosu
51.Av. Ferhat Karataş -Şanlıurfa Barosu
52.Av.Serhat Demiryeli – Şanlıurfa Barosu
53.Av. Hikmet Delebe – Şanlıurfa Barosu
54.Av. Gül Yarız Cilli -Adana Barosu
55.Av.Gülcihan Türe -Antalya Barosu
56.Av.Faruk Yaygın -Şanlıurfa Barosu
57.Av.Bilal Koralay- İzmir Barosu
58.Av.Erdal Yağçeken- – İzmir Barosu
59.Av.Özcan Çine – İzmir Barosu
60.Av.Ümit İzmirli – İzmir Barosu
61.Av.İsmet Köymen – İzmir Barosu
62.Av.Ayşen Erdoğan – İzmir Barosu
63.Av.Filiz Kunt – İzmir Barosu
64.Av.Türkan Karakoç – İzmir Barosu
65.Av.Hüseyin Özgür – İzmir Barosu
66.Av.Sefa Yılmaz- İzmir Barosu
67.Av.Çağla Deniz Felamur- İzmir Barosu
68.Av.Hatice Aslan Atabay- İzmir Barosu
69.Av.Erkan Göbekçin- İzmir Barosu
70.Av.Ümit Görgülü Sevil- İzmir Barosu
71.Av.Mehmet Kantarcıoğlu- İzmir Barosu
72.Av.Nursen Aksu- İzmir Barosu
73.Av.Ahmet Yılmaz- İzmir Barosu
74.Av.Kemal Eskier- İzmir Barosu
75.Av.Erol Özcan- İzmir Barosu
76.Av.Doğan Evrim -İzmir Barosu
77.Av.Arif Ali Cangı -İzmir Barosu
78.Av. Yakup Gül -İzmir Barosu
79.Av.Çağlar Akbulut -İzmir Barosu
80.Av.Huriye Altay Erol -Tekirdağ Barosu
81.Av.Murat İşcan- Tekirdağ Barosu
82.Av.Serkan Cengiz -İzmir Barosu
83.Av.Veysel Gül -İzmir Barosu
84.Av.ismail Hanoğlu -İzmir Barosu
85.Av. Meriç Kaptan -İzmir Barosu
86.Av.Recai Görgülü -Ankara Barosu
87.Av. Dursun Demirci -Ankara Barosu
88.Av.Mengü Gökçe -Ankara Barosu
89.Av. Ergün Hakan Kelemci -Ankara Barosu
90.Av. Evrim Dost- Ankara Barosu
91.Av. Ejder Tarıyan- Ankara Barosu
92.Av.Mesut Adan -Ankara Barosu
93.Av. Cumhur Bozkurt-Ankara Barosu
94.Av. N. Çınar İnal- Ankara Barosu
95.Av. Salih Erbay- Antalya Barosu
96.Av. Faruk Çağlar- Van Barosu
97.Av. Ertuğrul Çabuker- Van Barosu
98.Av. Hasan Serhat Eryiğit- Van Barosu
99.Av. Cengizhan Gököz – Antalya Barosu
100. Av. İlker Mengü -Adana Barosu"