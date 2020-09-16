100 milyon yıl öncesine ait hayvan spermi bulundu

Myanmar'da bir grup palaentolog, 100 milyon yıl önce donmuş ve bir ağaç reçinesinin içinde hapsolmuş olan hayvan spermi buldu. Bir kabuklu hayvana ait olduğu tespit edilen spermin, şu ana kadar bulunan en eski hayvan spermi olduğu belirtildi.

Çin'de bulunan Ninjing Çin Akademisi'nde görevli Wang He liderliğindeki uzman ekibi, daha önce bulunan en eski fosilleşmiş hayvan sperminin 17 milyon yıl öncesine ait olduğunu kaydetti.

Royal Society's Proceedings dergisindeki makalede görüşlerine yer verilen ekip, spermin 500 milyon yıl önce yaşamış kabuklu bir deniz canlısının içinde bulunduğunu belirtti.

Spermin bir dişi hayvanın içinde bulduklarını söyleyen uzmanlar, bunun hayvanın ağaç reçinesine hapsolmadan kısa bir süre önce döllendiğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Spermin büyüklüğünün, türün erkeğinin 4,6 katı büyüklüğünde olduğunu belirten uzmanlar, AFP'ye yaptıkları açıklamada, "Bu büyüklük 1,70 metre boyundaki bir insanda 7,30 metre büyüklüğünde sperme tekabül ediyor. Yani bunu üretmek için çok fazla enerjiye ihtiyaç var" dedi.

Bilim insanları, söz konusu kabuklu deniz canlısı türü olan ostrakoda "Myanmarcypris hui" adını verdi.

Söz konusu türün Myanmar'da 145-66 milyon yıl önce Kretase Dönemi'nde yaşadığı düşünülüyor.