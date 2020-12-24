100 kilo eroinle yakalanan Filiz, AKP'lilerle yan yana...

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 100 kilo eroinle yakalanan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde Basın Müşavirliği görevinde bulunan Veysel Filiz'e ilişkin dikkat çeken fotoğraflar ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, Filiz'in, resmi görevli olduğu dönemlerde bir araya geldiği eski Adalet Bakanı hemşehrisi Bekir Bozdağ ve AKP Yozgat milletvekilleriyle çektiği hatıra fotoğrafları gündem oldu.

Öte yandan Filiz'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la da fotoğrafları bulunuyor.

soL'da yer verdiğimiz haberde, Filiz'in Brüksel'de AKP Siyaset Akademisi'nde ders verdiğine dikkat çekmiştik: