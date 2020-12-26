100 kilo eroinle yakalanan AKP'linin federasyonu da 'naylon' çıktı

Edirne'den Bulgaristan'a çıkarken aracında uyuşturucu madde ile yakalanan eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz'in geçmişine yönelik ilginç detaylar çıkmaya başladı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, siyasette ve bürokraside yer alan Yozgatlılarla her fırsatta fotoğraflar çektiren, bir bölümünün masraflarını karşılayıp yurtdışı gezilerine götüren Filiz'in başkanlığını yaptığı belirtilen Avrupa Yozgatlılar Federasyonu'nun da sahte olduğu öne sürüldü.

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, konfederasyon üyesi başkanlarla birlikte ortak açıklama yaptı. Yılmaz, “Veysel Filiz kişisel ve örgütsel faaliyetlerinde şüphe edilen olumsuzluklar nedeniyle 25 Şubat 2020 tarihinde konfederasyonumuzdan ihraç edilmiş olup, yurtiçi ve yurtdışı federasyonlarımızda kendisinin herhangi bir görevi, yetkisi ve temsili bulunmamaktadır” dedi.

Konfederasyon Başkanı Ahmet Yılmaz, "Hiç kimse Yozgat adını resmi statüsü olmadan sahte kartvizit basarak, sosyal medya hesapları açarak kendi menfaati ve çıkarları için kılıf olarak kullanamaz. Kendi kendini başkan atayamaz. Veysel Filiz'in ve sözde kurumunun Konfederasyon, Vakıf, Federasyon, Dernek ve Temsilciliklerimiz ile hiçbir bağı ya da ilişkisi bulunmadığı gibi ‘Avrupa Yozgatlılar Federasyonu' adında ne Avrupa'da ne de Türkiye'de herhangi resmi bir kuruluş bulunmamaktadır" diye konuştu.