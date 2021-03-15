10 yılda 700 milyon harcandı, akıbeti hâlâ belirsiz

AKP’nin 2011 seçim kampanyası sırasında İzmir’e vaat ettiği 35 projeden biri olan Kuzey Ege Çandarlı Limanı’na şimdiye kadar yaklaşık 700 milyon lira harcandı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, 15 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen törenle temeli atılan ve yaklaşık 700 milyon lira harcanan Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı’nın akıbetinin hâlâ belirsiz olduğunu belirterek Meclis’te araştırma komisyonu kurulması talebiyle önerge verdi.

Liman inşaatının, temel atma töreninden dört ay sonra başladığını belirten Polat, "2011 yılı Eylül ayında başladı. Ancak yaşanan teknik aksaklıklar ve projenin zemin etüdü iyi yapılmadığı gerekçesiyle dalgakıran ve rıhtım kazıklarında yaşanan kaymalar nedeniyle inşaat üç yıldan fazla durdu" diye konuştu.

Sisam depreminden etkilendi

"Limanın akıbetinin ne olacağı, ne zaman çalışmaya başlayacağı hâlâ belirsizliğini korumaktadır" diyen Polat, 30 Ekim 2020 tarihinde Sisam Adası merkezli yaşanan 6,9 şiddetindeki depremde özellikle dalgakıran olarak inşa edilen deniz yapısının beton blokları arasındaki açılmaların artarak 40 santimetreye kadar ulaştığını belirtti.

Meclis'te limanla ilgili araştırma komisyonu kurulması gerektiğini dile getiren Polat, "Uygun inşaat tekniklerine göre yapılan rıhtım ve dalgakıran yapılarının zeminlerinde bir milimetre bile açıklık ya da bozukluk olmaması gerekirken, liman dalgakıran ve mendireğindeki eğilmeler, bükülmeler, inişler, çıkışlar gözle görünür duruma gelmiş bulunmaktadır. Bugün itibarıyla Çandarlı Limanı, adeta kaderine terk edilmiş olarak görülmektedir" dedi.