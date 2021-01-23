10 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirmesi sonrası Tiktok'a kısıtlama

İtalya, 10 yaşındaki bir çocuğun Tiktok'taki "dayanıklılık meydan okuması" sırasında yaşamını yitirmesi sonrası platformdan yaşı kesin olarak belirlenemeyen kullanıcılara ait hesapların engellenmesini istedi.

Euronwes Türkçe'nin haberine göre, ülkenin güneyindeki Palermo kentinde, 10 yaşında bir çocuğun dün boğazına doladığı bornoz kemeriyle boğulmuş halde bulunması ve bu olayın, çocuğun Tiktok'ta "nefessiz kalma meydan okuması"na katılması nedeniyle yaşandığı iddiaları ülkede tepkilere yol açtı.

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Tiktok'a yaşı kesin olarak belirlenemeyen kullanıcılara ait hesapların derhal engellenmesi talimatı verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Tiktok'un küçüklerin korunmasında yeterli dikkati göstermediği için geçen aralık ayında uyarıldığı da hatırlatıldı ve talimatın 15 Şubat'a kadar geçerli olduğu, o tarihe kadar ek değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşamını yitiren kıza otopsi yapılacağı kaydedildi.