10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan patrona 'ev hapsi' cezası

Ayakkabı ve çanta üreten Nursace markasının sahibi Nurettin Çelik, 6 Ocak saat 20.00 sıralarında işten eve dönmek için yola çıktı.
Çelik, İstanbul, Ataköy’de bulunan lüks sitedeki evinin kapalı otoparkına park edeceği sırada ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Emir Emen'i ezdi. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, gözaltına alınan Çelik, "Olay anında kesinlikle görmedim. Kör noktamdaydı” dedi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Nurettin Çelik hakkında, yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.