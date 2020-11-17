10 hastanın testi pozitif çıktı: Hastane servisleri karantinaya alındı

Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Selçuklu ilçesi Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ndeki E-1 ve K-1 servislerinde tedavi gören bazı hastaların şikayetleri üzerine koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı.

E-1 servisinde bir, K-1 servisinde ise dokuz hastanın testi pozitif çıktı. Hastanenin E-1 servisinde toplam 26 hasta K-1 servisinde ise 10 hastanın bulunduğu belirtildi. Hastane yönetimi bulaş riskini azaltmak amacıyla 2 servisi de karantinaya aldı.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre, hastaların Covid-19 testi yapılmadan servislerde tedavi altına alındıkları, virüsün birçok hastaya bu sebeple bulaştığı ileri sürüldü. Hastaların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.