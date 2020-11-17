10 hastanın testi pozitif çıktı: Hastane servisleri karantinaya alındı

Hastaların Covid-19 testi yapılmadan servislerde tedavi altına alındıkları, virüsün birçok hastaya bu sebeple bulaştığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Selçuklu ilçesi Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ndeki E-1 ve K-1 servislerinde tedavi gören bazı hastaların şikayetleri üzerine koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı.

E-1 servisinde bir, K-1 servisinde ise dokuz hastanın testi pozitif çıktı. Hastanenin E-1 servisinde toplam 26 hasta K-1 servisinde ise 10 hastanın bulunduğu belirtildi. Hastane yönetimi bulaş riskini azaltmak amacıyla 2 servisi de karantinaya aldı.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre, hastaların Covid-19 testi yapılmadan servislerde tedavi altına alındıkları, virüsün birçok hastaya bu sebeple bulaştığı ileri sürüldü. Hastaların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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