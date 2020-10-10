10 Ekim: ‘Kelimelere dökülemeyecek kadar büyük bir üzüntü, burukluk içindeyiz…’

103 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği 10 Ekim Katliamı’nın üzerinden tam 5 yıl geçti. Aradan geçen bu beş yılın ardından katliamın sorumlularına ilişkin hiçbir etkin soruşturma yürütülmedi, davada neredeyse bir arpa boyu yol alınamadı.

10 Ekim’de yaşamını yitiren yurttaşların aileleri ve avukatları onlarca başvuru yaptı, sorumluların yargılanması için birçok girişimde bulundu ancak bu girişimlerin hepsi AKP duvarına çarparak geri döndü.

10 Ekim’de kardeşi Ümit Seylan’ı yitiren 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin yöneticilerinden İhsan Seylan, davada gelinen duruma ilişkin soL’a açıklamalarda bulundu.

'Hep birlikte kapanmayacak yaralarımızı sarmaya çalıştık'

“Beş yıl dile kolay… Çok çok uzun bir süreç biz aileler için” diyen Seylan, 10 Ekim’de yakınlarını yitirenlerin aileleri olarak hep birlikte kapanmayacak yaralarını sarmaya çalıştıklarını ve yine hep birlikte bu sürecin hukuki mücadelesini yürütmeye başladıklarını dile getirdi.

Yaralıların tedavisinin de dayanışmayla sağlandığını, katliamda yaralanan birçok arkadaşlarının tedavisinin hâlâ devam ettiğini belirten Seylan, bu süreçte kendileri için en değerli şeyin dayanışma olduğunu ifade etti.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği her yıl 10 Ekim'de Ankara Garı önünde buluşarak yitirdiğimiz 103 yurttaşımızı anıyor.

'Maalesef şu ana kadar yol alamadık'

Katliamın ardından yürüttükleri hukuk mücadelesini ilişkin de konuşan Seylan, “Özellikle bir ihmal olduğu noktasında ciddi bir mücadele yürüttük. İhmali olan kamu görevlilerinin yargılanması için elimizden geleni yaptık. Ancak maalesef ki şu ana kadar bu konuda yol alamadık” dedi.

Avukatlarının ihmali olanlar ve sorumluluğu bulunanlara ilişkin onlarca klasör dosya ve belge hazırlayıp ilettiğini ancak bunların neredeyse hiçbirinin kabul edilmediğini belirten Seylan, gelinen durumda neler hissettiklerini şu sözlerle aktardı:

'Büyük bir hayal kırıklığı var'

Büyük bir hayal kırıklığı var. Bu ülkede yetişmiş, yaşamış, çalışmış, emek vermiş, değer üretmiş, ülkesini seven insanlar, “emek, barış, demokrasi” diye yola çıktıkları için hayatlarını kaybetti.

Bizim insanlarımıza, bu ülkenin insanlarına sahip çıkıldığını, sorumluların yargılandığını, katliama göz yumanların yargı önüne çıkarıldığını görmek isterdik.

Etkin bir yargılama olsun, adalet sağlansın isterdik.

Bu nedenle kelimelere dökülemeyecek kadar büyük bir hayal kırıklığı, üzüntü, burukluk içindeyiz.

'Oysa vatandaşı olduğumuz ülkeden etkin bir yargılama beklerdik'

Bunca aile o günden bugüne büyük bir acıyla mücadelelerini sürdürüyor. Elimizdeki en büyük umut, o günden bugüne ailelerin kaybettiklerinin seslerini sürdürmesi, barış demeye devam etmesi.

Kimse acısını şiddete çevirmedi, hukuk yoluyla, sanat yoluyla, edebiyat yoluyla anlattık acımızı.

Oysa vatandaşı olduğumuz ülkeden yaraların sarılmasını, sosyal psikolojik destek sağlanmasını, gerçek, etkin bir yargılama yapılmasını beklerdik. Bu olmadı.

Bu nedenle ciddi bir kırgınlık var hepimizde.