10 Ekim davasında sanık avukatından IŞİD propagandası!

Ankara Garı’nda 10 Ekim 2015’te IŞİD'in bombalı saldırısı sonucu gerçekleştirilen katliama ilişkin 11 firari sanık ile insanlığa karşı suçtan yargılanan sanık Erman Ekici yönünden devam eden davanın 10’uncu duruşması görüldü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık avukatı Heyyam Fidan IŞİD'lileri "Zulüm altında bulunan Müslümanları savunmak için savaşmaya giden mücahitler" diye niteledi. Fidan sosyalistlerin sosyal medyada ve duruşmalarda "baskı" oluşturduğunu ileri sürerek "Vatan hainliğinden idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşları kahraman ilan edildi, fotoğrafları tişörtlere basıldı. Ernesto adında bir terörist var..." sözlerini sarf etti.

'İnsanlığa karşı suç kapsamında yakalama emri düzenlensin'

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, duruşmaya sanık Erman Ekici tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşma, 10 Ekim Ankara Katliamı Avukat Komisyonu’ndan avukatların talepleriyle devam etti. Avukat Senem Doğanoğlu, Erman Ekici’nin insanlığa karşı suçtan yargılandığını hatırlatarak, “Erman Ekici 2009 yılında terörle mücadeleni teknik takibine takılmış bir sanık. Uzun süre takip altında olan bir sanık. Ekici, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın onayını Yunus Durmaz’a getirdiği için yargılanıyor. Ama bizce tüm sanıkların insanlığa karşı suçtan yargılanmalı. Mahkemenizden bu hususta da taleplerimiz olacak. Yakalama emirlerinin de yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Böyle arandıklarında yakalandıkları ülkede yargılanabilecekler” dedi.



Doğanoğlu, tüm firari sanıklar için insanlığa karşı suç kapsamında yakalama emrinin düzenlenmesi talebinde bulundu.



Ardından söz alan avukat Gülşen Kaya da İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan firari sanıklara ilişkin tutulan tüm kayıtların, bilgi ve belgelerin istenmesini talep etti. Avukat Dilan Ateş ise mahkeme başkanına, “Mahkeme firari sanıkların yakalanmasını nasıl sağlamayı düşünüyor?” diye sordu. Ateş, şu taleplerde bulundu: “Firari sanıkların iletişim bilgilerinin ilgili bilgilere sorularak, hangi hattın kim tarafından kullanıldığının tespit edilmesini talep ediyoruz.”

Murat Kemal Gündüz, sanıklar hakkındaki tüm bilgi ve belgelerin ilgili yerlerden istenmesi, X, Y olarak adlandırılmış ancak bomba taşıdıkları fotoğraflarda açık olan kişilerin yüz tanıma sistemiyle tespit edilmesini de kapsayan 12 maddelik talepte bulundu. Gündüz, ayrıca, "Feminist Gece Yürüyüşüne katılan Covid maskeli kadınları yüz tanıma sistemiyle teşhis edip gözaltına alan emniyet, yüzleri açık boy fotoğrafları olan IŞİD'lilerin kimliğini 5,5 yıldır nasıl teşhis edemiyor?" diye sordu.

Sanık Ekici: Bir partiye üyeyim

Avukatların taleplerinin ardından insanlığa karşı suçtan yargılanan sanık Erman Ekici konuştu. Müşteki avukatlarının istemi üzerine insanlığa karşı suçtan yargılandığını ileri süren sanık Ekici, kendisinin IŞİD ile bir bağlantısı olmadığını iddia ederek, "Ben vatani vazifemi yapmış, bir partiye üye olan biriyim" dedi. Sanık Ekici, hangi siyasi partiye üye olduğunu ise belirtmedi.

IŞİD propagandası yapan sanık avukatı Deniz Gezmiş'e 'vatan haini' dedi

Ardından söz alan sanık Ekici'nin avukatı Heyyam Fidan, sosyalist görüşlü kişilerin sosyal medyada ve duruşmalarda baskı oluşturarak hukuku istediği gibi kullandığını ileri sürdü. HDP'li yöneticilere açılan davaları anlatan Fidan konuyla ilgisi olmayan sözlerini sürdürdü ve solcuları hedef aldı. Fidan, "Vatan hainliğinden idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşları kahraman ilan edildi, fotoğrafları tişörtlere basıldı. Ernesto adında bir terörist var..." ifadelerini kullandı. Mahkeme salonu ve dava avukatları araya girerek, olayla ilgili olmayan konuların anlattığı yönünde karşı çıktı.

Mahkeme başkanından uyarı: Olaya dair konuş

Müşteki avukatlarına ilişkin ithamlarda bulunan Fidan, "Burada HDP'nin iddianamesini okudum. Buradaki avukatlar yarın da orada savunma verecekler" diye konuştu. Müşteki avukatlarının karşı çıkması üzerine mahkeme başkanı, sanık avukatını "Olaya dair konuş" diyerek uyardı.

Geçmiş duruşmalarda beyanları nedeniyle mahkemece hakkında IŞİD propagandası yapmaktan suç duyurusunda bulunulan sanık avukatı Fidan, IŞİD'lileri "Zulüm altında bulunan Müslümanları savunmak için savaşmaya giden mücahitler" şeklindeki tanımlamasıyla propagandasını sürdürdü.

Duruşma ertelendi

Sanık avukatı Fidan'ın konuşmalarının ardından iddia makamı, müşteki avukatlarının taleplerinin kabulünü, sanık avukatının taleplerinin reddi ve sanık Erman Ekici'nin tutukluluğunun devamı yönündeki mütalaasını verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar yönünden yakalama emrinin devamına, MASAK'tan sanıklara ilişkin talep edilen mali raporların getirilmesi için tekrar müzekkere yazılmasına, cevap verilemediği taktirde suç duyurusunda bulunulmasına, 10 Ekim Barış Derneği'nin katılan talebinin kabul edip edilmemesi hususunda resmi dernek olup olmadığının araştırılmasına, önümüzdeki celse 3 tanığın daha dinlenilmesine, sanık Erman Ekici'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

IŞİD'lilerin teşhisine yönelik fotoğraf albümünün incelenmesi talebinin reddine karar veren mahkeme, duruşmayı 9 Haziran’a erteledi.

Adliye önünde açıklama: Dava yeni başlıyor

Duruşmanın ardından 10 Ekim Barış Derneği, çok sayıda kişinin katılımıyla adliye önünde açıklama yaptı. Burada konuşan Dernek Başkanı Mehtap Sakinci, "Hukuk açısından garabet diyebileceğimiz bir duruşma vardı geçen celse. Artık 10 Ekim katliamı kapsamında mahkeme heyeti değişti. Bugün iki salonu doldurduk. İlk günkü kadar taleplerini illetten insanlarla doluydu. Bu davanın nasıl sahiplenildiğini ve unutulmadığını gördük" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Büşra Şahin'in önceki tanıklar gibi 3 maymunu oynadığını belirten Sakinci, "Mahkemenin verdiği ara karar doğrultusunda önümüzdeki celse 3 tanık daha dinlenilecek. Bu önemli bir karar. Biz olduğumuz sürece bu dava bitmeyecek, bu dava yeni başlıyor" ifadelerini kullandı.