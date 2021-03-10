10 Ekim davasında hakim duruşmayı terk etti

10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın firari sanıklar yönünden devam eden dava duruşmasında "adalet" talebinde bulunan müştekileri salondan çıkarmak isteyen mahkeme başkanı, önce duruşma salonunu terk etti, daha sonra tüm itirazlara karşın iddia makamının mütalaasını bile almadan duruşmayı 19 Mart’a erteledi.

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te IŞİD tarafından yapılan katliama ilişkin firari sanıklar ve insanlığa karşı suçtan yargılanan sanık Erman Ekici yönünden devam eden davanın 9’uncu duruşması bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri ve 10 Ekim Katliamı Davası Avukat Komisyonu’ndan çok sayıda avukatın katıldığı duruşmayı aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda kişi izledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre duruşmada sanıklardan Muhammet Zana Alkan’ın eşi Büşra Şahin tanık olarak dinlendi.

2014'te Mustafa Deniz Şahin ile görücü usulüyle evlendirildiğini ve 3 ay sonra zorla Suriye'ye götürüldüğünü anlatan Şahin, “Tabka'da 3 yıl yaşadım, Şahin ölünce eniştem Emrah Şahin beni zorla Muhammed Zana Alkan ile evlendirdi” dedi. Suriye’ye gitmeden önce Ankara’nın Şentepe semtinde yaşadığını belirten Şahin, “Suriye’ye Antep üzerinden geçtik. Eşim 3 ay sonra Kobani’de öldürüldü. Eniştem Emrah Şimşek beni zorla Muhammet Zana Alkan ile evlendirdi. İkinci eşim de çatışmada öldü. 3 sene Suriye’de kaldım. Ablamın yanında kalıyordum. Ablam ölünce onun 3 çocuğunu ve kendi çocuğumu alıp, Türkiye’ye kaçtım. 2019 Şubat ayında Türkiye’ye yerleştim” dedi.

Türkiye’ye gelmeden önce Roj Kampı’nda kaldığını belirten Şahin, kampta bulunan diğer kadınlarla kaçtıklarını ve kaçak yollarla Irak'a geçtiklerini anlattı. Şahin "Oradan Türkiye Konsolosluğu tarafından özel araçla Habur Sınır Kapısı’ndan Şırnak’a, oradan uçakla Ankara’ya geçtik. Pasaportum yok” dedi. Mahkeme başkanının “Telefon kullanıyor muydun?” sorusuna Şahin, “Birkaç kere Suriye’den Türkiye’deki akrabalarımda konuştum, yaşadığımı söyledim. Numarasını bilmiyorum” yanıtını verdi.

Ardından çapraz sorguya geçildi. 10 Ekim Katliamı Davası Avukat Komisyonu’ndan Senem Doğanoğlu, tanık Şahin’e “Verdiğiniz ifadede 2014 yılında Kilis’ten Suriye’ye geçtiğinizde bizi Selami Sertaç götürdü demişsiniz. Kim sizi karşıladı? Sadece siz mi gittiniz?” sorularını yöneltti.

Sanık avukatının araya girmesi üzerine tepkiler yükseldi

Şahin, soruyu “Eniştem götürdü. Bizi karşılayanlar Arapça konuşuyordu. Hepsi erkekti, kadın yoktu. Sınırdan kaçak geçtik” diyerek yanıtladı. O sırada bir sanık avukatının “Hepsine cevap vermek zorunda değil, ifadesinin sonlandırılmasını istiyorum” diyerek araya girmesi üzerine salondan tepkiler yükseldi. Tanık Şahin’e sorularını yöneltmeye devam eden Av. Doğanoğlu, tabletinden dosyanın sanıklarına ilişkin fotoğrafları Şahin’e gösterdi. Tanık Şahin, kendisine gösterilen kişilerin tümü için “Tanımıyorum” dedi.

Mahkeme başkanı duruşma salonunu terk etti

Sanık avukatının o esnada tanık Şahin’in sorgusuna müdahale etmeyi sürdürmesi üzerine salondaki müştekilerden biri, “Biz buraya adalet için geldik. Sanık avukatı karşı çıkmasın” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı hiçbir uyarıda bulunmadan bu kişiye “Dışarıya çık, ismini söyle” dedi. Mahkeme başkanı, ismini söylemesine rağmen “ismini söylemediği” gerekçesiyle bu müştekiyi dışarı çıkarmakta diretti. Salonda bulunan diğer müştekiler de “Adalet dedik. Sizin başınızın üstüne yazıyor, başka bir şey demedik” diyerek başkana itiraz etti.



Mahkeme başkanının ısrarla “çıkın” demesi üzerine salondan “Biz çocuklarımız için, adalet için geldik, burada bunu söylüyoruz, siz bizi değil onları yargılayın” itirazları yükselmeye devam etti. İtirazlar üzerine mahkeme başkanı “Çıkmazsa duruşmaya devam etmiyorum” diyerek duruşma salonunu terk etti.

Mahkeme başkanı kendisiyle görüşen dava avukatlarından tanık ifadesi alınması sırasında söz söyleyen kişinin salondan çıkmasını, 10 dakika dışarıda kaldıktan sonra geri gelmesini istedi. Çıkmazsa duruşmanın erteleneceğini söyleyen mahkeme başkanı, bu tavrını bundan sonraki duruşmalarda da sürdüreceğini dile getirdi.

Bunun üzerine avukatların “Müştekiler çıkarsa biz de çıkarız dedik. Siz de bizimle aynı fikirdeyseniz kararımızı bu şekilde tekrar mahkeme başkanına ileteceğiz” diyerek durumu paylaştıkları aileler, “Kesinlikle öyle, hiçbirimiz çıkmıyoruz. Adalet için geldik, yargılanan biziz” diyerek avukatlara destek verdi.

Dakikalar sonra salona geri dönen mahkeme heyeti, “adalet” diyen müştekinin salondan çıkmasını, aksi taktirde duruşmayı erteleyeceğini söyledi. Avukatlar ise, kabul etmedikleri bu tutumun yasal olmadığını yanıtını verdi. Başkanın yaklaşımına CHP ve HDP’li vekiller de tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Bir vahşetin yargılaması yapılıyor burada. Gerginliğe gerek yok. İnatla yargılama olmaz. Müştekilerle inatlaşmak doğru değildir. Yargılamanın ertelenmesine gerek yok. Yapacağınız işlem hukuka aykırı olur” derken HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise, “35 yıllık avukatım böyle bir yargılama görmedim” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Savcıdan mütalaa almadan duruşmayı erteledi

Tüm itirazlara rağmen, mahkeme başkanı, iddia makamının mütalaasını dahi almadan tanığın gelecek celse yeniden hazır edilmesi kararı alıp duruşmayı 19 Mart tarihine erteledi. Mahkeme başkanının salondan ayrılmadan önce "Gelecek celse aynı durumla karşılaşırsak aynı şekilde devam ederiz" tehdidi salondakilerin protestosuna neden oldu. Salondakiler ayağa kalkarak sıralara vurdu, alkışlar ve yuhalamalarla heyetin tavrına tepki gösterdi.

Duruşma sonrası aileler ve avukatlar adliye önünde yaptıkları açıklamada 5 buçuk yıldır ülkenin en büyük katliamının aydınlatılmasını istediklerini ve adalet talebiyle duruşma salonlarını doldurmaktan vazgeçmeyeceklerini dile getirdiler.