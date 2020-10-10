10 Ekim Katliamı dolayısıyla yapılmak istenen anmaya polis saldırdı.
Ankara Garı önüne yapılmak istenen yürüyüş için Ulus'ta toplanan yurttaşlara yapılan saldırıda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
10 Ekim anmasına polis saldırısı!
10 Ekim Katliamı'nın 5. yılı dolayısıyla yapılmak istenen anmaya polis saldırdı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
Haber Merkezi
10 Ekim Katliamı dolayısıyla yapılmak istenen anmaya polis saldırdı.
Ankara Garı önüne yapılmak istenen yürüyüş için Ulus'ta toplanan yurttaşlara yapılan saldırıda çok sayıda kişi gözaltına alındı.