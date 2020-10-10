10 Ekim anmasına polis saldırısı!

10 Ekim Katliamı'nın 5. yılı dolayısıyla yapılmak istenen anmaya polis saldırdı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

Haber Merkezi

10 Ekim Katliamı dolayısıyla yapılmak istenen anmaya polis saldırdı.

Ankara Garı önüne yapılmak istenen yürüyüş için Ulus'ta toplanan yurttaşlara yapılan saldırıda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber

10 Ekim: ‘Kelimelere dökülemeyecek kadar büyük bir üzüntü, burukluk içindeyiz…’

Haber

'Halk düşmanı bu düzen yıkılmalı!'